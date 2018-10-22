STANBUL - BEBEĞİNİ DENİZE ATMAKTAN YARGILANAN KADINA "İYİ HALDEN" MÜEBBET HAPİS CEZASI

İSTANBUL - BEBEĞİNİ DENİZE ATMAKTAN YARGILANAN KADINA "İYİ HALDEN" MÜEBBET HAPİS CEZASI

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul,

Fatih'te 40 günlük Tuğçe bebeği denize attıkları iddia edilen anne Fatma Karataş ve sevgilisi Mustafa Teneke'nin yargılandığı dava karara bağlandı. Anne Fatma Karataş'ı "iyi hal" indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanık Mustafa Teneke'yi ise suçun sabit olmaması gerekçesiyle beraatine hükmetti.

SANIK KARATAŞ: PİŞMANIM

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Fatma Karataş hazır bulundu. Tutuksuz sanık Mustafa Teneke ise duruşmaya katılmadı. Söz alan sanık Fatma Karataş kendisini diğer sanık Mustafa Teneke'nin azmettirdiğini savunarak, "Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Fatma Karataş'ı "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanık Fatma Karataş'a "iyi hal" indirimi de uygulayarak cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Sanık Fatma Karataş'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Mahkeme heyeti, diğer sanık Mustafa Teneke'ye ise isnat edilen suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 2017 yılının Ocak ayında şüpheliler Fatma Karataş ile Mustafa Teneke'nin olay günü bebeğin masrafları konusunda tartıştıkları anlatılıyordu. Sanık Mustafa Teneke'nin Tuğçe bebeği fırlatarak sesinin kesilmesine sebebiyet verdiği, Fatma Karataş'a da "Bu çocuktan kurtul. İntihar et" diyerek yönlendirdiği, Fatma Karataş'ın da olayın etkisiyle Tuğçe bebeği denize attığı öne sürülüyordu. Sanıkların "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep ediliyordu.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

