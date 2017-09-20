Kuşadası’na bağlı Ilıca bölgesinde 5 yıldızlı otelin mutfak bölümünde staj gören Kuşadası Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencisi A.E., geri geri gittiği sırada mutfağın ortasında duran kaynar et suyu kazanına düştü. Dalgınlık sonucu meydana gelen kazada, vücudunun büyük bölümü ve elleri yanan liseli genç, ağır yaralı olarak Aydın’a kaldırıldı. Buradaki ilk tedaviden sonra A.E., yanık ünitesi bulunan İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkedildi. Yanık ünitesinde tedavi altına alınan A.E.’nin hayati tehlikeyi atlattığı ancak tedavisinin sürdüğü açıklandı.
Stajer aşcılık yapan genç kaynar kazanın içine düştü , durumu ağır !
Aydın'da Kuşadası İlçesi'nde beş yıldızlı otelde stajer olarak mutfakta çalışan 17 yaşındaki turizm lisesi öğrencisi A.E kaynar et kazanının içine düşerek ağır yaralandı.
20 Eylül 2017 Çarşamba 17:18