SP'nin seçim sloganı: Dürüst başkan, dürüst yönetim

SAADET Partisi 31 Mart yerel seçimleri için seçim sloganını, "Dürüst Başkan Dürüst Yönetim" olarak belirledi. Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, "Vatandaşımız ile yöneticileri komşu yapacak, insanımıza huzur ve esenlik getirecek belediye anlayışını 'Dürüst Başkan Dürüst Yönetici' anlayışı ile hayata geçireceğiz" dedi.

Saadet Partisinin bugün Ankara Congresium'da gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısına, partisinin seçim sloganı da belli oldu. Saadet Partisi, 'dürüstlük' kavramını ön plana çıkararak kampanyasını oluşturdu. Türkiye'deki sorunların dürüst insanlar tarafından çözüleceği yaklaşımı ile kampanyanın ana sloganı 'Dürüst Başkan Dürüst Yönetim' oldu.

'KENDİ ADAYLARINI ÇIKARTACAK'

Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı, "Bu seçimde Saadet Partisi herhangi bir ittifakta yer almadan her bölgede kendi adaylarını çıkartarak seçime girecek. Türkiye tarihinde ilk defa bu kadar kararsız bir seçmenin olduğu bir seçim yaşıyoruz. Saadet Partisi burada tek başına seçime girerek 'iki ittifaktan birini seçmek zorunda değilsiniz' diyor" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya ise, Saadet Partisinin bu seçimlerde çıkış yapacağını söyleyerek, "Saadet Partisi 31 Mart 1989 seçimlerinin yeniden yaşandığı bir dönemi görecek. Refah Partisinin çıkış yaptığı bir dönem vardı, birçok ilde belediyeleri kazanmıştı, şu anda 31 Mart’ı değerlendirdiğimizde öyle bir hava var. Saadet Partisi söylemleri ve adayları ile beraber bu seçimin kazananı olacak" diye konuştu.

'DÜRÜST BAŞKAN DÜRÜST YÖNETİCİ'

31 Mart seçimlerine büyük bir coşku ve özveri ile hazırlandıklarını ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın da, "Yerel yönetimler açısından yeni bir anlayış, yeni bir soluk getirmeyi planlıyoruz. Yaptığımız anketlerle vatandaşımızın memnuniyetsizliklerini gördük. Vatandaşımız ile yöneticileri komşu yapacak insanımıza huzur ve esenlik getirecek belediye anlayışını "Dürüst Başkan Dürüst Yönetici" anlayışı ile hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

'ZİLLET İTTİFAKI' YORUMU

Saadet Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal, 'Zillet İttifakı' söylemlerine tepki göstererek, şunları söyledi: "Çok yakışıksız bir tanımlama. Bugün kendisine 'Cumhur İttifakı' diyen bu ittifakın tarafları bundan çok yakın bir zamanda birbirlerine yüzlerine bakamayacakları hakaretleri ettiler. Büyük bir düşmanlaştırıcı dil kullandılar. O gün birbirlerine neredeyse küfür edenler bugün neden bir araya geldiler izah etmeliler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ömer Faruk Yazıcı ile röp.

-Abdulkadir Karaduman ile röp.

- Ahmet Faruk Ünsal röp.

-Fatih Aydın ile röp.

-Birol Aydın ile röp.

-Mustafa Kaya ile röp.

Haber-Kamera: Selen YALAZ/ANKARA,()