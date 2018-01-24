Sözen ve Gündüz: Bildiri Yayınlayan Sözde Akademisyenlere Cevabımızdır!

BASIN AÇIKLAMASI



Kendilerini sorumlu yurttaş olarak ifade eden ve aralarında eski bakan, milletvekili, yönetmen, yazar, senarist, gazeteci, oyuncu gibi mesleklere sahip 170 kadar isim, imzaladıkları mektubu TBMM’deki tüm milletvekillerine göndererek, ülkemizin kendi sınırlarını korumak ve ülkemize tehdit oluşturan terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için başlatılan, Afrin’deki “Zeytin dalı harekatına” karşı olduklarını ifade eden bir bildiri yayınlamışlardır.



Ülkemizin şehitler verdiği, bedeller ödediği bu zor günlerde ülkemiz aleyhine söz söyleyen, fikir beyan eden, bildiri yayınlayan eylem ve söylemleriyle teröristlere destek veren kim olursa olsun bizim nazarımızda vatan hainidir ve elinde silah olan teröristlerden farkı yoktur.

Açıklamalarında barış ve sulh istiyoruz diyerek, bu tertemiz cümleleri o kirli ağızlarına alarak adeta teröristlerin sözcülüğüne soyunmuşlardır. Bu hain ve alçaklara sesleniyoruz. Madem barış istiyorsunuz, PKK terör örgütü 35 yıldır on binlerce askerimizi, polisimizi, güvenlik korucumuzu alçakça şehit ederken neredeydiniz? Neden sesinizi çıkarmadınız? Şimdi çıkıp savunduğunuzu iddia ettiğiniz binlerce bebek, kadın, yaşlı Kürt kökenli vatandaşımız, PKK tarafından alçakça ve haince katledilirken neredeydiniz? Neden sesinizi çıkarmadınız? Biz sizin isimlerinize bile baktığımızda, kime uşaklık ettiğinizi, kimin maşası olduğunuzu, kimin değirmenine su taşıdığınızı çok iyi biliyoruz.



Suriye ile hiçbir sınırı, hiçbir komşuluk ilişkisi olmayan ve Suriye’den binlerce kilometre uzakta olan ABD, Suriye’ yi işgal ederken, Suriye‘nin toprak bütünlüğünü bozarken, çıkıp ABD‘ye bir kelime söylediniz mi? ABD, PKK'nın uzantısı olan PYD ve YPG'ye binlerce tır ağır silah verirken, üstelik bu silahlar ülkemize karşı kullanılırken sesinizi çıkardınız mı? Çıkaramazsınız! Çünkü siz yedi göbekten ABD'ye bağlısınız ve ABD’nin maşalığını yapıyorsunuz. ABD'nin Suriye'de çıkarmış olduğu savaşta, on binlerce Suriyeli vatandaş öldürüldü. Yüz binlerce Suriyeli vatandaş, evsiz yurtsuz kaldı. Bu Suriyeli vatandaşlara, eleştirdiğiniz ülkemiz dışında kimse sahip çıktı mı? Kimse onlara kucak açtı mı?



Sizler yalancısınız ve ikiyüzlüsünüz. Ülke olarak burada Suriye ile savaşmıyoruz. Devlet büyüklerimiz her açıklamalarında Suriye‘nin toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını zaten ifade etmektedirler. Ülke olarak Afrin'de teröristlerle savaşıyoruz. Teröristlerle savaşmamız, ülkemizin sınırlarını güvence altına almamız sizi neden rahatsız etti? Yoksa teröristlerle gönül bağınız mı var?

Üstelik siz kim veya kimler adına bu açıklamayı yapıyorsunuz? Bu açıklama yetkisini kim size verdi? Savunduğunuz o teröristler Kürt de değil, Müslüman da değil. Teröristleri niye her defasında Kürtlerle eş değer tutuyorsunuz? Bunu yaparak sağduyulu vatansever Kürt halkına hakaret ediyorsunuz. Siz bu söylemlerinizle Kürt halkının dostu değil, düşmanı olduğunuzu ilan ediyorsunuz. Kürt halkının sizin aklınıza ihtiyacı yoktur.

Barış ve diyalogdan bahsederken acaba yeniden çözüm sürecimi istiyorsunuz? Güç kaybeden, bitme aşamasına gelen teröristlerin toparlanıp, güçlenmesi için yeniden zaman mı istiyorsunuz?



Sizi bu hainlik ve ihanet kokan açıklamalarınızdan eylem ve söylemlerinizden dolayı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Bu ülkeye ihanet eden sizler, bilmelisiniz ki tarih asla sizi affetmeyecektir.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı

Ziya SÖZEN

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Genel Başkanı

Abbas GÜNDÜZ