Sözde sıkıyönetim valisi Sazak'ın tahliye edilmesine itiraz geldi

Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Metin Seyfi Sazak, dün hakim karşısına çıktı. Sazak, tüm delilerin toplanmış olması ve suç vasfının değişme ihtimali göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Tutuklu yargılanacak

Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde Sazak'ın, mevcut deliller ve soruşturmanın mahiyeti bakımından tutuklu yargılanması istendi.

Darbe girişiminden 1 gün önce Zonguldak'a geldi

2010- 2014 yılları arasında Zonguldak Emniyet Müdürü olarak görev yapan Metin Seyfi Sazak'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden 1 gün önce Zonguldak'a geldiği ve darbe girişiminin başarılı olması durumunda sıkıyönetim valisi olacağı iddia edilmişti. Sazak, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.