İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün sabaha karşı sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda sosyal medya hesaplarından terör örgütünü öven paylaşım yapan aralarında Özgürlük ve ayanışma Partisi (ÖDP) MYK üyesi O.K.’nin (Onur Kılıç) bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Sosyal Medya Operasyonu : 10 Kişi Gözaltında
İZMİRde, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 10 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün sabaha karşı sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.