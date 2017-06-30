Sosyal Medya Operasyonu : 10 Kişi Gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün sabaha karşı sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda sosyal medya hesaplarından terör örgütünü öven paylaşım yapan aralarında Özgürlük ve ayanışma Partisi (ÖDP) MYK üyesi O.K.’nin (Onur Kılıç) bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.