Sosyal Medya İstismar Konusunda Risk Taşıyor!

İSTANBUL, () - Gündemden düşmeyen çocuk istismarı konusu, beraberinde de birçok açıklamayı getirdi. Bu konuda sosyal medya kullanımına özellikle dikkat çeken Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav, “Aileler iyi niyetli bakış açısıyla, sakıncalı görmedikleri sosyal medya paylaşımları, çocuğa karşı işlenen cinsel suçlarda artışa neden oluyor” dedi.

Medya ve PR Danışmanı, ayrıca ‘Sosyal Medya Savaşları’ kitabının yazarı Ümit Sanlav, sosyal medyanın yaşamımızın önemli bir parçası haline gelmesi ile mahremiyet çizgilerinin tamamen kalktığını söyledi. Artık dijital kimliklerimiz olan sosyal medyanın, hayatın her alanına pek çok olumlu katkısı olduğu kadar olumsuz etkileri olduğuna da dikkat çeken Sanlav, “Sosyal medya her yaştan, her kesimden ve her ruh halinden kullanıcısıyla hayatımızın başköşesine yerleşti. Bize masum gelen ve hiçbir art niyet taşıdığını düşünmediğimiz paylaşımlar, sapık zihniyetli insanlar için farklı çağrışımlar uyandırabilir. Bu yüzden sosyal medyada mahremiyet ve güvenli kullanım esaslarına çok özen göstermeliyiz” şeklinde konuştu.

“SOSYAL MEDYA KONUSUNDA ÇOCUKLARIMIZI BİLİNÇLENDİRMELİYİZ”

Hatalı kullanımı ile özellikle çocuklar üzerinde sosyal medya bağımlılığı ve asosyal etkiler başta olmak üzere pek çok olumsuz etkileri görünen sosyal medyanın, çocuk tacizi ve cinsel istismar konusunda büyük riskler taşıdığını söyleyen Sanlav, “Bunlardan korunma yolları var. Özel hayatla, sosyal paylaşımın çizgilerinin net bir şekilde çizilmemesi sosyal ve psikolojik bazı olumsuzlukları beraberinde getiriyor. Sosyal medyayı kullanırken dikkat etmemiz gerekenlerden biri de günlük hayatta olduğu gibi sosyal medya konusunda da çocuklarımızı bilinçlendirmek, onları kollamaktır” dedi.

“ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARI HERKESE AÇIK ŞEKİLDE PAYLAŞMAMALI”

Çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak için, çocuğun kendi sosyal medya hesabının güvenli kullanması gerektiği kadar, ebeveynin kendi sosyal medya hesaplarını da bilinçli kullanması gerektiğinin altını çizen Sanlav, “Sosyal medyada çocuk mahremiyeti anne ve baba tarafından da ihlal edilebiliyor. Sosyal medya ortamlarında iyi niyetli olmayan ve sapık zihniyetli insanların rahatça gezindiğini aklından çıkartmaması gereken aileler, çocuklarının fotoğraflarını kendi hesaplarından herkese açık şekilde paylaşmamalı. Çocuklarının fotoğraflarını paylaşan aileler, arkadaş listelerini özenle belirlemeli ve bu tür paylaşımlarını herkese açık değil, sadece arkadaşlarına açık şekilde yapmalı” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZIN RESİMLERİ İLE SAHTE HESAPLAR DA AÇILABİLİR”

Sahte hesaplarla kendisini çocuk gibi gösteren, çocuklarla arkadaş olup onları kandırmaya çalışan kişiler olabildiğini söyleyen Sanlav, “Sapık zihniyetli insanların ulaşabileceği fotoğraflar ve videolar, sapıkça amaçlarla kullanabileceği gibi, çocuklarımızın resimleri ile sahte hesaplar da açılabilir. Sosyal medya mecralarının kapak fotoğrafları herkese açıktır ve bu değiştirilemez. O yüzden çocuklarınızın fotoğraflarını kapak fotoğrafı yapmayın. Profil fotoğrafları da standart olarak ilk başta ‘herkese açık’ olarak paylaşılsa da ‘gizliliği düzenle’ seçeneği kullanılarak sadece arkadaşlara açık hale getirilmelidir. Bu özelliği olmayan sosyal medya mecralarında, çocuklar, profil resmi yapılmamalıdır” dedi.

“ÇOCUĞUN HER BİR ARKADAŞI TEK TEK KONTROL EDİLMELİ”

Sosyal medya mecraları her ne kadar 13 yaşın altında üyelik almasa da, resmi belge ile müracaat edilmediğinden ötürü, bu durumun aslında yaş sınırı koymadığını söyleyen Sanlav, “Çocuklar sosyal medya mecralarında tanımadıkları kişilerden gelen arkadaşlık ve takip tekliflerini kabul etmemeliler. Çocuğun her bir arkadaşı tek, tek kontrol edilmeli, gerçekten kim olduğunu bildiği kişiler ile iletişim halinde olduğundan emin olunmalıdır. Zira sosyal medyada her gördüğümüz çocuk, çocuk olmayabilir; erkek, erkek olmayabilir; kız, kız olmayabilir. Sosyal medyada kimin gerçekte kim ve nasıl bir ruh haline sahip biri olduğunu anlama şansınız olamaz. Art niyetli insanlar çocukla özel anları hakkında konuşup, daha sonra ‘annene, babana şikayet ederim’ şantajı ile her istediğini yaptırabilir. Çocuğu taciz ve istismar edebilir, evden kaçmaya zorlayabilir, evden hırsızlık yapmaya zorlayabilir” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2018, 12:03