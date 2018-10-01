SOSYAL MEDYA FENOMONLERİNE UYUŞTURUCU OPRESAYONU (1)

  Çağatay KENARLI-İSTANBUL İstanbul merkezli 5 ilde internet üzerinden uyuşturucu madde kullanamayı özendirici yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine operasyon yapıldı. 4 kişi gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYA FENOMONLERİNE UYUŞTURUCU OPRESAYONU (1)

 

Çağatay KENARLI-İSTANBUL
İstanbul merkezli 5 ilde internet üzerinden uyuşturucu madde kullanamayı özendirici yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine operasyon yapıldı. 4 kişi gözaltına alındı.

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