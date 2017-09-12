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Soruşturma sonrası Rektör istifa etti!

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan kendisi hakkında YÖK tarafından başlatılan soruşturma gerekçesiyle istifa etti.

12 Eylül 2017 Salı 15:03
Soruşturma sonrası Rektör istifa etti!

İzmir’in dördüncü kamu üniversitesi olarak kurulan ve uzun süredir eğitim faaliyetini sürdüren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin kurucu rektörü Prof. Dr. Galip Akhan görevinden istifa etti. 15 Temmuz darbe girişimin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında üniversitede görev yapan çok sayıda akademisyen ve yönetici kadrosundan isim Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile atılmış, bazıları da tutuklanmıştı.

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