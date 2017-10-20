Sorunlu İl Bursa da Direniyor!

Altepe, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının soruları üzerine Saraybosna'da, Cumhurbaşkanlığı'nın programı doğrultusunda sponsoru oldukları Aliya İzzetbegoviç'in hayatını anlatan özel tanıtım filminin gösterimine katıldıklarını söyledi. İstifa iddialarına da yanıt veren Altepe, bu konuda diyecek birşeyi olmadığını, görevinin devam etmesini temenni ederek, işlerine devam ettiklerini belirtti. Altepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile herhangi bir görüşmelerinin olmadığını da belirterek, öyle bir şey olursa açıklama yapılacağını söyledi.

SORUNLU İL: BURSA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan dönüşü uçakta gazetecilerin "Ankara ve Balıkesir dışında sorunlu başka il var mı?" sorusuna "Bursa" yanıtını vermişti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in istifasını istediği iddiası gündemde yerini korurken, haftaiçi Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ın istifa etmesi bu iddiaları güçlendirmişti.