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Sorun Sadece Metal Yorgunluk Değilmiş!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AK Parti'li bazı belediye başkanlarının istifasını istemesinde metal yorgunluğunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) gelen şikayetlerin de etkili olduğu belirtiliyor.

24 Ekim 2017 Salı 11:21
Sorun Sadece Metal Yorgunluk Değilmiş!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa etmesinin ardından, AK Parti'li bazı belediye başkanlarının da istifasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararında, sadece belediye başkanlarının metal yorgunlukları değil, gelen şikayetlerin de artması olduğu belirtiliyor.

Hürriyet.com'un haberine göre, 2019 seçimleri öncesi teşkilatlar ve belediyeler de yenilenme kararı veren AK Parti, halktan gelen şikayetleri de dikkate aldı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)'e gelen şikayetlerde, belediye başkanlarının performansı, icraatı ve halktan uzak olması şikayet edildi. 

EN ÇOK ŞİKAYET İSTANBUL'DAN

CİMER’e gelen başvurular açıklanmazken, BİMER’e 2016 yılında 1 milyon 729 bin şikayet, öneri, talep geldi. BİMER’e en çok şikayet sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Adana, Bursa gibi büyük şehirlerden geldi. BİMER’e geçtiğimiz yıl 693 bin şikayet, 710 bin istekte bulunuldu. 883 bin vatandaşın kamu çalışanlarını şikayet ettiği BİMER’e mahalli hizmetlerle ilgili 302 bin başvuru yapıldı.

Gelen şikayetler, Beştepe ve AK Parti'de kurulan ekipler tarafından yerinde incelenerek, bazı bölgelerde vatandaşlar ile birebir iletişime geçildi. Sorunların çözüme ulaşmadığı belediyelerde ise değişim ve yenilenme süreci için düğmeye basıldı. 

CİMER ve BİMER’in başkanlarla ilgili vatandaştan gelen tüm talep, öneri ve şikayetleri toplamaya devam edeceği, 2019’daki iki seçimde performansa ve projelere göre adayların belirleneceği öğrenildi.

Son Güncelleme: 24.10.2017 12:11
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