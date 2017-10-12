Son dakika...Servis aracı metrobüse çarptı ! Yaralılar var ...

İstanbul'da gün yine olaylı başladı.Dün yaşanan metrobüs krizi ardından bugün de başka bir metrobüs faciası yaşanıyor.Servis aracı metrobüse çarptı.Seferler aksayınca vatandaşlar arasında gerginlikler yaşandı.İşe geç kalan vatandaşların oluşturduğu büyük kuyruklar ise görüntülerden kaçmadı.