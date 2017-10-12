Son dakika...Servis aracı metrobüse çarptı ! Yaralılar var ...

İstanbul'da dün yaşanan metrobüs krizinin arkasından bu sabah saat 7 sularında metrobüste kaza meydana geldi.
Bir servis aracının metrobüs yoluna girmesi sonucu olay yerinde 3 vatandaş yaralandı.Metrobüs seferleri bir süreliğine iptal olurken daha sonradan açılan yol sayesinde tek şeritli olarak seferlerini devam ettirdi.
Servis sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu olası faciadan dönüldü.Metrobüs yoluna giren servis sürücüsü 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.Yaralılar sağlık ekipleri tarafından muayene edildikten sonra yakındaki sağlık kuruluşlarına götürüldü.
METROBÜS OLAYLARI
Dün sabah saatlerinde de Cevizlibağ metrobüs durağında metrobüs bir vatandaşa çarparak yaralamıştı.Yaşanan olay sonrası metrobüs seferleri iptal olmuş yolcular sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirmişti.