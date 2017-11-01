SON DAKİKA...İstanbul'da benzin istasyonunda yangın çıktı !

Son dakika öğrenilen bilgilere göre İstanbul Tuzla'da bir akaryakıt firmasının yakıt tankında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı öğrenildi.Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi intikal ediyor.Akaryakıt çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının daha fazla büyümemesi ve daha büyük olaylara neden olmaması için büyük çaba sarfediyor.

Olay yerine giden güvenlik güçleri bölgeyi trafiğe kapatırken geniş çaplı güvenlik önlemleri de aldılar.Benzin istasyonunun yakın çevresine araç giriş-çıkışları yasaklandı.

Yangının ise henüz neyden dolayı çıktığı ise bilinmiyor.