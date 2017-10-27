SON DAKİKA..Denizli'de 37 işci hastaneye kaldırıldı !

Denizli'de bir holdingin tekstil fabrikasında, doğalgaz dolumu sırasında yaşanan sızıntıdan 37 kişi etkilendi.Doğalgaz sızıntısından etkilenen 37 işci çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ayrıntılar birazdan ...
Son Güncelleme: 27.10.2017 12:45
Denizli'den kötü haber ...Denizli'nin Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mevkisi'nde bulunan bir holdingin tekstil fabrikasında korkunç olay...
Denizli'de bir holdingin tekstil fabrikasında, doğalgaz dolumu sırasında yaşanan sızıntıdan 37 kişi etkilendi.Doğalgaz sızıntısından etkilenen 37 işci çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ayrıntılar birazdan ...