Son Dakika...Deniz Baykal ameliyata alındı !

CHP eski Genel Başkanı ve şu anda Antalya Milletvekili olan Deniz Baykal dün kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.. Sabah saatlerinde evinde rahatsızlanan Deniz Baykal 79 yaşında olduğu biliniyor. İbni Sina Hastanesi'ne kaldırılan Baykal'ın sağlık durumu merak ediliyor.

DENİZ BAYKAL'IN SAĞLIK DURUMU

Hastanede baykal'ın üst solunum yolları enfeksiyonu teşhisi konulduğu öğrenildi. Hastaneden yapılan açıklamalarda bir damarında pıhtı teşhis edildi denilerek tedavisine başlandığı ve üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği açıklaması yapıldı.

SON DAKİKA ...DENİZ BAYKAL AMELİYATA ALINDI

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş,Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.Prof. Dr. Erkan İbiş ; "Deniz Baykal'ın durumunda dün gece bir değişiklik oldu ve 12 saatte bir yapılması gereken tomografinin bu nedenle öne alındı."Erkan İbiş,CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal beyninde oluşan ödem nedeniyle ameliyata alındığı öğrenildi