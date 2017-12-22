SON DAKİKA ... Yüksek rütbeli 16 subay için gözaltı kararı !

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ; Ankara merkezli 9 ilde FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik 16 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.Son dakika Ankara merkezli 9 ilde terör örgütü FETÖ operasyonu ..

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında ; ""FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon ile 16 muvazzaf subay (7 albay, 9 yarbay) hakkında gözaltı işlemlerine başlanılmıştır" denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca "KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 44 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" ifadelerini kullandu.