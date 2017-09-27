Son Dakika ... Yaz saati uygulaması durduruldu !

Yaz saati uygulaması Danıştay tarafından kaldırıldı.Gün ışığından daha fazla yararlanmak için geçen sene yürürlüğe giren uygulama şuandan itibaren kaldırıldı.Akıllarda tek bir soru peki şimdi ne olucak ?

Bakanlar Kurulu tarafından 7 Eylül 2016 tarihinden itibaren kalıcı yaz saati uygulamasına geçildiğini açıkladı.2016 Mart ayından beri uygulanan yaz saati İstanbul'da bir öğrenci velisinin itirazları üzere kaldırıldı.Danıştay'ın ilk başta reddettiği bu talebi gelen itirazlar sonrası kabul ettiği öğrenildi.

Peki Şimdi Ne Olacak ?

İtirazı yapan Avukat Emrağ konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Yapılan açıklamada davanın sonuçlanana kadar yürürlüğün durdurulduğu ve bir aylık süre zarfında yeni bir yapılanmaya gidileceği bildirildi.