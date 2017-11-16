Son dakika.. Yarın o yollar trafiğe kapatılıyor ! İşte o yollar ...

Süper Lig'in 12.Haftası'nda Vodofone Park'ta oynanıcak olan Beşiktaş ile Teleset Mobilya Akhisar karşılaşması için yarın İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada alternatif yollarda bildirildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

17.11.2017 günü saat 20.00’de Vodafone Park Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş A.Ş. – Teleset Mobilya Akhisar Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası ile ilgili saat 17.00’den itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.



Trafiğe Kapatılacak Yollar Ve Alternatif Güzergâhlar



* Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine verilecektir.



* Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecektir.



* Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacaktır.



* Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş’tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe’den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacaktır.



* Bayıldım Caddesi ve Küçük Çiftlik Caddesinden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecektir.



* Mete Kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecektir.



* Gazhane Caddesi Süzer Plazadan Şehitler Tepesine kadar trafiğe kapatılacaktır.



* Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecektir.



* Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacaktır. (Otesel İnişleri)



Kamuoyunun bilgisine sunulur.



İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ