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Son dakika ... TSK : Irak'ta Pkk kampları imha ediliyor !

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında Zap-Avaşin Basyan bölgelerinde ki terör örgütleri tarafından kullanılan yerlerin imha edildiği açıklandı.

26 Eylül 2017 Salı 09:35
Son dakika ... TSK : Irak'ta Pkk kampları imha ediliyor !

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre TSK, Irak'ın  kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait kampları hedef almaya devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları tarafından Zap ve  Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı  düzenlendi.

Jetler, bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü  mensupları tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat  depolarını imha etti.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

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