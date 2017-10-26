SON DAKİKA ... TEM Otoyolu'nda şüpheli kamyon !

İstanbul TEM Otoyolu'nda kritik saatler yaşandı.Şüphelendikleri kamyonu durdurup sürücüsünü gözaltına alan güvenlik güçleri olay yerinde geniş kapsamlı bir arama çalışması yaptı.

Hünüz kamyonun içerisinde ne olduğu açıklanmazken olay yerine çok sayıda güvenlik gücü takviyesi istendi.Avcılar gişelerinde şüphelendikleri kamyonu durduran polisler sürücüyü de gözaltına aldı.Tekirdağ'dan İstanbul'a girdiği belirlenen kamyon için olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi çağrıldı.Kamyonun içinden ne çıktığı ile ilgili henüz kesin bir açıklama yapılmadı.