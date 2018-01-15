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Son dakika ... TEM'de 12 araç birbirine girdi !

Son dakika edinilen bilgilere göre TEM Otoyolu İzmit geçişinde tünel içinde 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.TEM Otoyolu Ankara istikametinde 10 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 15:59
Son dakika ... TEM'de 12 araç birbirine girdi !

Kazanın öğle saatlerinde TEM Otoyolu İzmit Gültepe Tüneli Ankara istikametinde meydana geldiği öğrenildi.TEM Otoyolu İzmit geçişinde tünel içinde 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişinin yaralandığı bildirildi.TEM Otoyolu Ankara istikametinde 10 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgilere göre aralarında bir yolcu otobüsünün de bulunduğu 12 araç  tünel içinde birbirine girdi. Meydana gelen kazada 2 kişinin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından TEM’de trafik normale döndü.

Güvenlik güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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