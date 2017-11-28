Son dakika .. Tam 29 ilde büyük operasyon başladı ..! Çok sayıda gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda başlatılan operasyonlarda Internet ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu satan ve özendirici paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gözaltı kararları çıkarıldı.
Şehit Arda Can ismi verilen operasyonda 81 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Önceden belirlenen adreslere şuana kadar yapılan operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere 29 ilde aynı anda narkotik operasyonu başlatıldı.