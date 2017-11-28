Son dakika .. Tam 29 ilde büyük operasyon başladı ..! Çok sayıda gözaltı

Internet ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu satan ve özendirici paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında tam 29 ilde büyük operasyonlar başladı.İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere 29 ilde operasyonlar devam ediyor.