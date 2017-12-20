SON DAKİKA ...Taksim'de yılbaşı eğlencesi yapılmayacak !

Beyoğlu Emniyet Müdürü Kılıç , yılbaşı öncesinde tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılacağını söyledi.Kılıç ; " "Halkın huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için kutlama yapılmayacak. Toplanmalara izin verilmeyecek. İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı'na girişlerde Karaköy, Cihangir ve Talimhane ile Tarlabaşı'ndan girişlerde önlemler alınacak." dedi.

Geçtiğimiz yılbaşında gece kulübü Reina'da yaşanan terör saldırısın ardından bu yıl güvenlik önlemleri üst seviyede olacak. Beyoğlu Emniyet Müdürü Kılıç "Yılbaşı tedbirleri üst seviyede olacak. Geçtiğimiz yıl Reina saldırganının önce Taksim’de görüntü çekip daha sonra tedbirleri görünce başka yere yönlenmesi nedeniyle tedbirleri iki katına çıkaracağız. Halkın huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için kutlama yapılmayacak. Toplanmalara izin verilmeyecek. İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı'na girişlerde Karaköy, Cihangir ve Talimhane ile Tarlabaşı'ndan girişlerde önlemler alınacak. İlerleyen dönemlerde projelerimiz mevcut. Bunları vatandaşlarımıza iletip uygulamaya çalışacağız." diye konuştu.