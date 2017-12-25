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Son Dakika ... Şemdinli'den acı haber geldi !

Son dakika edinilen bilgilere göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesi bölgesinde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit düştüğü öğrenildi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:35
Son Dakika ... Şemdinli'den acı haber geldi !

PKK terör örgütünün kış üslenmesine karşı operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin sınırında, Irak'ın kuzeyindeki Kaniraş bölgesinde bir grup teröristle sıcak temasa girdi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Hakkari'nin Şemdinli ilçesi bölgesinde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin  şehit düştüğü öğrenildi.1 askerin ise el bombasının kaza ile patlaması sonucu şehit olduğu öğrenildi.

Adana’nın Ceyhan ilçesi nüfusuna kayıtlı, evli, 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil ile Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi nüfusuna kayıtlı evli, 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam şehit oldu, 1 asker de yaralandı. 

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