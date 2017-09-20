Son dakika Polis okulunda helikopter kazası ... 1 polis şehit oldu 1 polis yaralı !

Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu'nda (PMYO) 27 yaşındaki eğitmen Özel Harekat Polisi Abdullah Yıldırım, helikopter pervanesinin çarpması sonucunda şehit oldu.
Edinilen bilgiye göre, Nİğde merkezde bulunan Polis Meslek Yüksek Okulu'nda meydana gelen olayda, eğitmen olarak görev yapan Özel Harekat Polisi 27 yaşındaki Abdullah Yıldırım'ın helikopter pervanesinin çarpması sonucunda şehit olduğu öğrenildi.
Meydana gelen kazada Özel Harekat Polisi 25 yaşındaki Azim Doğan'ın da sağ dizinden yaralandığı ve ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.