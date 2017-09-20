Son dakika Polis okulunda helikopter kazası ... 1 polis şehit oldu 1 polis yaralı !

Niğde Polis Meslek Yüksekokulu'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Helikopter kazası sonrası 1 polis memurunun şehit olduğu , 1 polis memurun ise yaralandığı öğrenildi.