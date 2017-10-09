Son Dakika! Muğla'da Terörist Kendini Patlattı!

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde pkklı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 teröristten 5'i öldürülmüştü. Kaçan 2 terörist için ilçede yoğun arama çalışmaları başlamıştı.

Muğla'da didik didik aranan 2 teröristten 1'i bugün köşeye sıkıştırıldı.Bir evde sıkıştırılan ve yakalanacağını anlayan terörist kendini patlattı.

Muğla'daki bu teröristlerin buralara kadar gelmelerine yardımcı olan 3 gemi personeli ve bir Suriyeli PKK terör örgütü elamanı adliyeye sevk edildi.