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Son Dakika... MGK , Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı !

ABD'deki ziyaretini tamamlayarak yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Ankara'da MGK toplantısına katılarak bu önemli toplantıyı başlattı.MGK toplantısında ana madda Irak referandumu ...

22 Eylül 2017 Cuma 17:20
Son Dakika... MGK , Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı !

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 2 saatlik bir gecikmeyle saat 17.00'de başladı.  Beştepe'deki toplantıya, ABD ziyaretini tamamlayarak yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

Toplantıda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alınacak. 

ÜST ÜSTE İKİ KRİTİK TOPLANTI

MGK toplantısının ardından bu kez Bakanlar Kurulu toplanacak. 19.00'da başlayacak Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlenecek basın toplantısında Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, alınan kararları açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, IKBY'nin referandum kararına ilişkin "Bakanlar Kurulu da şüphesiz ki hem bunu değerlendirecek hem de kendi kanaatleriyle ne gibi yaptırımlar yapabiliriz veya yaparız ama bunlar tabii sıradan olmayacak. Biz bu kararlılığımızı ortaya koyacağız çünkü biz Kuzey Irak yerel yönetimini bugüne kadar hiç yalnız bırakmadık" ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlar Kurulu'nda ayrıca, TEOG'un kaldırılması kararının ardından liselere geçişle ilgili hazırlanan çalışmaların ele alınması ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca kurula sunum yapılması bekleniyor.

Son Güncelleme: 22.09.2017 17:24
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