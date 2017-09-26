Galeriler Videolar
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
102968
ALTIN
148.441
DOLAR
3.5338
STERLİN
4.7629
EURO
4.1758
417 kişi MHP'den istifa etti!
417 kişi MHP'den istifa etti!
Galatasaray'da Tolga Ciğerci şoku yaşanıyor !
Galatasaray'da Tolga Ciğerci şoku yaşanıyor...
Irak askerleri, TSK'nın tatbikat alanına geldi
Irak askerleri, TSK'nın tatbikat alanına...
Çocuğunu okula götüren anneye silahlı saldırı yapıldı !
Çocuğunu okula götüren anneye silahlı...
Karabük Valisi Çeber, 'Göbeksiz Müdür' kampanyası başlattı!
Karabük Valisi Çeber, 'Göbeksiz Müdür'...

Son Dakika ... Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul uyarısı geldi !

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur bu sabahta etkisini gösterdi.Meteoroloji'den yapılan açıklamada yağışların bugünde etkisini arttıracağı ve yarın ise kuvvetli sağanak yağışlarının etkili olacağı bildirildi.

26 Eylül 2017 Salı 10:39
Son Dakika ... Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul uyarısı geldi !

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İstanbul'da geceden bu yana aralıklarla devam eden hafif sağanak yağışların; bugün (26.09.2017 Salı) öğleden itibaren etkisini arttıracağı ve yarın (27.09.2017 Çarşamba) akşam saatlerine kadar kentin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm), güney ilçelerinde ise kuvvetli (21-50 mm) olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.''

AKOM DA TWITTER'DAN UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da Twitter hesabından İstanbulluları uyardı. AKOM, ''İstanbul'da Poyraz yönlü rüzgarın kuvvetlice esmesi ve beraberinde gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor'' uyarısında bulundu.

Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kütahya, Osmaniye, Hatay'ın kuzey kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Ankara, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri ile zamanla Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Kırklareli'nin doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
417 kişi MHP'den istifa etti!
417 kişi MHP'den istifa etti!
YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan sınav açıklamaları !
YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan sınav açıklamaları !
Irak askerleri, TSK'nın tatbikat alanına geldi
Irak askerleri, TSK'nın tatbikat alanına geldi
Çocuğunu okula götüren anneye silahlı saldırı yapıldı !
Çocuğunu okula götüren anneye silahlı saldırı yapıldı !
Hakkari'de 3.6 büyüklüğünde deprem!
Hakkari'de 3.6 büyüklüğünde deprem!
AB Bakanı Ömer Çelik'ten son dakika referandum açıklaması !
AB Bakanı Ömer Çelik'ten son dakika referandum açıklaması !
Tapu ve kadastroda yeni sistem
Tapu ve kadastroda yeni sistem
ByLock kullandığı iddia edilen şirket yöneticilerine operasyon: 11 gözaltı
ByLock kullandığı iddia edilen şirket yöneticilerine operasyon: 11 gözaltı
Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış uyarısı geldi !
Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış uyarısı geldi !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim