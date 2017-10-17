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Son Dakika! Mersin'de Polis Aracına Bombalı Saldırı

Mersin'de polis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderilirken ölü ve yaralı olduğu yönünde ihbarlar geliyor...

17 Ekim 2017 Salı 17:30

Mersin'de polis servisine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası gelen ilk bilgilere göre kentte eş zamanlı patlamalar olduğu yönünde... Saldırının Yenişehir mahallesi Okan Merzeci Bulvarında meydana geldiği bildiriliyor...

OLAY YERİNE AMBULANSLAR SEVKEDİLDİ!

Yaşanan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda amlans sevkedildi...Vatandaşların ise patlama sırasında büyük panik yaşadığı bildirildi...

HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ TBMM Genel Kurulu’nda Mersin’deki polis servis aracına yönelik bombalı saldırıyla ilgili konuştu.

Bozdağ, “Olayda yaralılar olduğuna dair ifadeler var. Türkiye’nin terörle mücadelesi kararlı bir şekilde devam edecektir” dedi.




Ayrıntılar geliyor...

Son Güncelleme: 17.10.2017 18:05
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