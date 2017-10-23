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Son Dakika ... Melih Gökçek :"Cumartesi günü istifa edeceğim."

Siyaset dünyasında son günlerin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkent'te görüştü.Görüşmenin ana maddesi tabi ki istifa konusu oldu..

23 Ekim 2017 Pazartesi 20:13
Son Dakika ... Melih Gökçek :"Cumartesi günü istifa edeceğim."

İstifasını vermeden önce son kez Cumhurbaşkanı ile görüşmek isteyen Melih Gökçek'in talebi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün Külliye'de biraraya geldi.Melih Gökçek , Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Melih Gökçek twitter hesabından yaptığı açıklamada ; "BUGÜN SN CUMHURBAŞKANIMIZLA BİR GÖRÜŞME YAPTIK...İNŞAALLAH CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BLD MECLİSİNİ OLAĞANÜSTÜ TOPLAYACAK VE MECLİS ÜYESİ ARKADAŞLARA VEDA EDİP,İSTİFAMI VERECEĞİM." ifadelerini kullandı.

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