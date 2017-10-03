Galeriler Videolar
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
103603
ALTIN
146.665
DOLAR
3.5916
STERLİN
4.7498
EURO
4.2178
İlkokul öğrencisinin çantasında tabancanın işi ne !
İlkokul öğrencisinin çantasında tabancanın işi...
2019'da kamu yönetimi de değişiyor!
2019'da kamu yönetimi de değişiyor!
Roket Turizm!
Roket Turizm!
Diyarbakır'da hain terör saldırısı ; 1 asker şehit oldu !
Diyarbakır'da hain terör saldırısı !
Bakanlıklarda FETÖ Operasyonu: 141 kişi hakkında gözaltı kararı
Bakanlıklarda FETÖ Operasyonu: 141 kişi...

Son Dakika : Meclis HDP'li Vekil Besime Konca'nın vekilliğini düşürdü

Türkiye Büyük Millet Meclisi , Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından PKK propagandası yapma suçundan aldığı hapis cezası gerekçesiyle , HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın milletvekilliği düşürdü.

03 Ekim 2017 Salı 16:20
Son Dakika : Meclis HDP'li Vekil Besime Konca'nın vekilliğini düşürdü

HDP'den bugüne kadar Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliği düşürüldü.

TEZEKERE OKUNDU, VEKİLLİK DÜŞTÜ!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda gündem dışı konuşmaların ardından HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın başbakanlık tarafından hazırlanan tezkere okundu. Tezkerenin Genel Kurul’da okunmasıyla Konca’nın vekilliği düştü.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Siirt Milletvekili Besime Konca’ya terör örgütü PKK propagandası yapmak' suçundan 2.5 yıl hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını uygun bulmuştu.

Son Güncelleme: 03.10.2017 16:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika : Celal Talabani Hayatını Kaybetti!
Son Dakika : Celal Talabani Hayatını Kaybetti!
İlkokul öğrencisinin çantasında tabancanın işi ne !
İlkokul öğrencisinin çantasında tabancanın işi ne !
Hz. Süleyman’ın mührü Amasya'da ele geçirildi !
Hz. Süleyman’ın mührü Amasya'da ele geçirildi !
2019'da kamu yönetimi de değişiyor!
2019'da kamu yönetimi de değişiyor!
Melih Gökçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayetli Tehdit!
Melih Gökçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayetli Tehdit!
PKK'nın Avukatların Operasyon : 3 Gözaltı 5 Avukat Aranıyor!
PKK'nın Avukatların Operasyon : 3 Gözaltı 5 Avukat Aranıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti grup toplantısında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti grup toplantısında konuşuyor
Diyarbakır'da hain terör saldırısı ; 1 asker şehit oldu !
Diyarbakır'da hain terör saldırısı ; 1 asker şehit oldu !
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Musul ve Kerkük açıklaması ! 82 Kerkük , 83 Musul ...
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Musul ve Kerkük açıklaması ! 82 Kerkük , 83 Musul ...
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim