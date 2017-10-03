Son Dakika : Meclis HDP'li Vekil Besime Konca'nın vekilliğini düşürdü

HDP'den bugüne kadar Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliği düşürüldü.
TEZEKERE OKUNDU, VEKİLLİK DÜŞTÜ!
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda gündem dışı konuşmaların ardından HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın başbakanlık tarafından hazırlanan tezkere okundu. Tezkerenin Genel Kurul’da okunmasıyla Konca’nın vekilliği düştü.
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Siirt Milletvekili Besime Konca’ya terör örgütü PKK propagandası yapmak' suçundan 2.5 yıl hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını uygun bulmuştu.