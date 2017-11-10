Son dakika ... Mardin'de korkunç kaza !

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 11 kişinin yaralandığı öğrenildi.Son dakika Mardin’in Derik ile Kızıltepe ilçeleri arasında öğrenci ve öğretmenleri taşıyan servis aracının başka bir otomobil ile çarpışması sonucu 1'si ağır 11 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Öğrenci ve öğretmenleri taşıyan E.D. yönetimindeki 47 PD 808 minübüsün karşı yoldan gelen 38 BR 668 plakalı otomobil ile kavşakta çarpışması sonucu feci bir kaza yaşandı.

Kaza sonrasında araçlarda bulunan 11 kişinin yaralandığı öğrenildi.Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi gönderildi.Yaralılara yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi.

Kazayla ilgil soruşturma başlatıldı.