SON DAKİKA ... KYK burs sonuçları açıklandı ! KYK burs sonuçları

Binlerce üniversite öğrencisin merakla beklediği KYK burs başvurusu sonuçları açıklandı.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak merakla beklenen KYK burs sonuçlarının açıklandığını resmi twitter hesabından duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak , resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada ; "Sevgili Gençler ; KYK Burs ve Kredi başvuru sonuçları açıklandı. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Her yıl KYK tarafından binlerce öğrenciye verilen KYK bursu bu senede binlerce öğrencinin okul hayatını rahat bir şekilde sürdürmesini sağlayacak.

Öğrenciler, sonuçları KYK'nın sonuç ekranı üzerinden T.C. Kimlik Numarası, Cilt No, Aile Sıra No ve Sıra No girişi yaparak öğrenebilecekler.