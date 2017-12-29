Son dakika .. Kamyonet metrobüs yoluna devrildi , seferler aksadı !

İstanbul'da sabah saatlerinde Zeynel Akman’ın kullandığı 16 NPM 75 plakalı kamyonet, saat 06:20 sıralarında Okmeydanı mevkii Ankara istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrobüs yoluna devrildi.Metrobüs yoluna devrilen kamyonet metrobüs seferlerinin de aksamasına neden oldu.

Devrilen kamyonette hafif yaralanan Zeynel Akman’ın yardımına çevredeki sürücüler yetişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra tedbir amaçlı olarak Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından devrilen kamyonetin olay yerinden çekilmesiyle trafik normale döndü.