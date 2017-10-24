Son dakika ...Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı !

Son dakika gelen bilgilere göre Zonguldak'ta görev yapmakta olan İlçe Jandarma komutanı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.Tüm yurtta devam eden terör örgütü operasyonları kapsamında Gökçebey İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen B.K.'nın terör örgütü FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Gökçebey İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen B.K. terör örgütü FETÖ ile bağlantı kurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.Gökçebey İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen B.K.'nın evine güvenlik güçleri tarafından aramalar yapılıyor.