Son Dakika ... İstanbul için kar uyarısı yapıldı !

DON VE BUZLANMAYA KARŞI UYARI

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava sıcaklıklarının iyice düştüğü bu günlerde batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Tokat ile gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da beklenen kar dün itibariyle kendisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü "İstanbul'da 14 Ocak ve 15 Ocak tarihlerinde kar yağışı bekleniyor" uyarılarında bulunmuştu. İstanbul'da dün Çamlıca Tepesi'ne yer yer kar yağışları görüldü.İstanbul'da bugün hava İSTANBUL 7°C parçalı bulutlu olacak.