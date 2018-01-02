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SON DAKİKA ..İstanbul için AKOM'dan yağmur uyarısı ! İl İl Hava durumu bilgileri

Son dakika AKOM'dan yapılan açıklamalarda İstanbul için uyarılarda bulundu.Ocak ayı itibariyle yağışlarında etkisini attıracağı tahmin ediliyor.

02 Ocak 2018 Salı 10:41
SON DAKİKA ..İstanbul için AKOM'dan yağmur uyarısı ! İl İl Hava durumu bilgileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) tarafından yapılan açıklamada ;"İstanbul'da gece saatlerinden itibaren görülecek yağışların Perşembe akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca 9-13 derece aralığında mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor"  ifadeleri kullanıldı.

BAZI İLLERİMİZ HAVA DURUMU BİLGİSİ

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 9

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı -1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 11

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