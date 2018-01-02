SON DAKİKA ..İstanbul için AKOM'dan yağmur uyarısı ! İl İl Hava durumu bilgileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) tarafından yapılan açıklamada ;"İstanbul'da gece saatlerinden itibaren görülecek yağışların Perşembe akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca 9-13 derece aralığında mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.
BAZI İLLERİMİZ HAVA DURUMU BİLGİSİ
Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 9
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15
Adana: Parçalı ve az bulutlu 15
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı -1
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 11