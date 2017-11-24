Son dakika İstanbul'da silahlı saldırı !

Son dakika İstanbul Sancaktepe'de silahlı kavga çıktığı öğrenildi. İstanbul Sancaktepe'de çıkan silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken , 1 kişi de ağır yaralandı.
Öğrenilen bilgilere göre olayın Sancaktepe'de Atatürk Mahallesi Ayhan Sokak'ta meydana geldiği öğrenildi.Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Kavganın biranda büyümesi sonucu silahlar çekildi.
Çıkan çatışmada Selahattin G. silahla vurularak hayatını kaybetti, Mirze Ö. ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri geldi.Mirze Ö. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.