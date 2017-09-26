Son Dakika ... İstanbul'da eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalandı !

Emniyet kaynaklarından gelen son dakika habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürüttüğü çalışmada, saldırı hazırlığındaki bir hücreyi tespit etti.

Terör polisi, 12 Eylül tarihinde iki ayrı ilçede tespit edilen 3 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda sansasyonel eylem hazırlığındaki 2 Endonezyalı ve 1 Suriye uyruklu terörist yakalandı. Endonezya uyruklu E.D.P. ve M.T.M. ile Suriye uyruklu F.A.O.'nin tutuklandığı öğrenildi.