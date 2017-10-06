Son dakika ... İstanbul'da canlı bomba paniği !

İstanbul Fatih'te korku dolu anlar yaşandı.Vezneciler tramvayının ordan Beyazıt polis karakoluna doğru yürüyen bir kadın çevrede büyük paniğe neden oldu.'Üzerimde bomba var' diyen kadın çevrede korku dolu anlar yaşattı.Bu ihbar üzerine polis ekipleri alarma geçti.Karakolun önü polis ve zırhlı araçlarla tamamen kapatıldı.Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri kadını kıskıvrak yakaladı.Yakalanan kadında herhangi bir suç unsuru bulunmazken kadının akli dengesinin yerinde olmadığı söyleniyor.