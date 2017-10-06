İstanbul Fatih'te korku dolu anlar yaşandı.Vezneciler tramvayının ordan Beyazıt polis karakoluna doğru yürüyen bir kadın çevrede büyük paniğe neden oldu.'Üzerimde bomba var' diyen kadın çevrede korku dolu anlar yaşattı.Bu ihbar üzerine polis ekipleri alarma geçti.Karakolun önü polis ve zırhlı araçlarla tamamen kapatıldı.Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri kadını kıskıvrak yakaladı.Yakalanan kadında herhangi bir suç unsuru bulunmazken kadının akli dengesinin yerinde olmadığı söyleniyor.
Son dakika ... İstanbul'da canlı bomba paniği !
İstanbul'da hareketli saatler yaşanıyor.Fatih Beyazıt'ta bir kadın 'üzerimde bomba var' diye bağırarak emniyete doğru yürüdü...
06 Ekim 2017 Cuma 11:01