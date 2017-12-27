Son dakika ... İstanbul Bağcılar'da tekstil fabrikasında patlama !

İstanbul Bağcılar'da bu sabah korku dolu anlar yaşandı.Son dakika gelen bilgilere göre Bağcılar'da bulunan bir tekstil fabrikasında patlama meydana geldiği öğrenildi.Patlama sonrasında binayı alevlerin sardığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Bağcılar Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki üç katlı tekstil fabrikasının çatı katında bulunan buhar kazanının patlaması büyük paniğe neden açtı.Buhar kazanının neden patladığı ise henüz bilinmiyor.

Patlamanın şiddetiyle fabrikanın duvarları yıkıldı ve bir anda alevler binayı sardı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.Yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.Fabrikanın çevresinde bulunan araçlarda duvarın yıkılması sonrasında hasar gördü.

Yetkililerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.