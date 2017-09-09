Son Dakika Helikopter Düştü Ünlü Sanatçı Hayatını Kaybetti!

Amerika Birleşik devletlerinde meydana gelen helikopter kazasında ünlü gurubun solisti hayatını kaybederken hayranları büyük çok yaşadı.

Medford kasabındaki Flying W Havalimanı'ndan kalkan helikopter, inmek üzere alçaldığı sırada bilinmeyen nedenle ormanlık alana düştü. Helikopter pilotunun öldüğü kazadan yaralı kurtulan ve hastaneye kaldırılan yolcu da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GRUBUN SOLİSTİ ÖLDÜ

Yetkililer, sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapan havalimanında bu akşam "Montgomery Gentry" müzik grubunun konser vereceğini belirtti. Helikopter düştü: Ünlü grubun solisti öldü Söz konusu müzik grubundan yapılan açıklamada ise kazada hayatını kaybeden yolcunun, grubun vokalistlerinden Troy Gentry (50) olduğu duyuruldu.