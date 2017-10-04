Son dakika ...HDP'li Başkan terörden tutuklandı !

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda eski HDP'li başkan tutuklandı.Yürütülen operasyonlar boyunca aranan geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Akdeniz Belediyesi eski Eş Başkanı HDP’lİ Fazıl Türk tutuklandı.

Mersin merkezli Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör operasyonlarında 12 Aralık 2016'dan bu yana aranan Akdeniz Belediyesi eski Eş Başkanı HDP’lİ Fazıl Türk tutuklandı.Türk, 'örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.Aradan geçen 9 ayın ardından Fazıl Türk Mersin'de yakalandı.