SON DAKİKA ... Hatay ve Kilis'e roket saldırısı düzenlendi !

Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen roketli saldırılarda 6 kişi yaralandı.Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK'lı teröristlerce atılan roketler, Bayır Mahallesi'nde bir ev, Adabucak Mahallesi'nde de pazar yerinin yakınındaki yol ve bir iş yerinin duvarına isabet etti.

Yaşanan saldırılar sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Güvenlik güçleri, roketlerin düştüğü yerlerde incelemelerini sürdürüyor.