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SON DAKİKA ... Hatay ve Kilis'e roket saldırısı düzenlendi !

Son dakika edinilen bilgilere göre Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine eş zamanlı olarak toplam 6 roket atıldığı ve 11 kişi yaralandığı öğrenildi.

02 Şubat 2018 Cuma 11:50
SON DAKİKA ... Hatay ve Kilis'e roket saldırısı düzenlendi !

Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü  PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen roketli saldırılarda  6 kişi yaralandı.Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin  bölgesinden PYD/PKK'lı teröristlerce atılan roketler, Bayır Mahallesi'nde bir ev,  Adabucak Mahallesi'nde de pazar yerinin yakınındaki yol ve bir iş yerinin  duvarına isabet etti.

Yaşanan saldırılar sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Güvenlik güçleri, roketlerin düştüğü yerlerde incelemelerini  sürdürüyor.

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