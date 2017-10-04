Son dakika ...Hakkari'den acı haber geldi ! 4 asker şehit oldu ...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hain saldırı meydana geldi.Yüksekova'da meydana gelen patlamada 4 asker şehit olurken 4 asker de yaralandı.Pkklı teröristlerin el yapımı bombayı patlatması sonucu ilk gelen bilgiere göre 4 askerin şehit olduğu öğrenildi.Saldırı esnasında 4 askerin de yaralandığı gelen bilgiler arasında ..Yaralanan askerler hastaneye kaldırılırken bölgede geniş çaplı operasyonlar başlatıldı.