Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hain saldırı meydana geldi.Yüksekova'da meydana gelen patlamada 4 asker şehit olurken 4 asker de yaralandı.Pkklı teröristlerin el yapımı bombayı patlatması sonucu ilk gelen bilgiere göre 4 askerin şehit olduğu öğrenildi.Saldırı esnasında 4 askerin de yaralandığı gelen bilgiler arasında ..Yaralanan askerler hastaneye kaldırılırken bölgede geniş çaplı operasyonlar başlatıldı.
Son dakika ...Hakkari'den acı haber geldi ! 4 asker şehit oldu ...
Hakkari Yüksekova'dan acı haber geldi.Pkklı teröristlerin tuzakladığı bomba patlatıldı.İşte detaylar ...
04 Ekim 2017 Çarşamba 10:03