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Son Dakika ... Hakkari'de çıkan çatışmada 5 terörist öldürüldü !

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada bu sabah saatlerinde Şemdinli'de çıkan çatışmada 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

27 Eylül 2017 Çarşamba 11:32
Son Dakika ... Hakkari'de çıkan çatışmada 5 terörist öldürüldü !

Valilikten yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Serabatin bölgesinde saat 08.30 sıralarında bölücü terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı belirtildi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Çatışmada biri erkek 4'ü kadın 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, biksi makinalı tüfek, RPG-11 roketatar ve 6 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." 

Dün, aynı bölgede iki terörist daha etkisiz hale getirilmişti.

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