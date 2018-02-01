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Son dakika ... Furkan Vakfı'nın faaliyetleri durduruldu !

Geçtiğimiz günlerde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik düzenlenen operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da olduğu açıklanmıştı.

01 Şubat 2018 Perşembe 10:02
Son dakika ... Furkan Vakfı'nın faaliyetleri durduruldu !

3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında vakfın faaliyette bulunması geçici olarak men edildi.

Adana, Elazığ ve Niğde'de yürütülen soruşturma kapsamında, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da arasında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.Yapılan operasyonlar sonucunda bir kasa ve dolapta kayıt dışı olduğu belirlenen 364 bin lira ele geçirilmişti. 

ADANA VALİLİĞİ AÇIKLAMA

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, 2016/47740 sayılı soruşturma kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğünün de görüşleri doğrultusunda Anayasa'nın 33. ve Türk Medeni Kanunu'nun 115. maddesi gereğince, Adana ilinde bulunan 'Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı' ile tüm şube ve temsilcilikleri, İçişleri Bakanlığı'nın 31 Ocak tarihli olurları ile geçici olarak faaliyetten men edilmiştir." 

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