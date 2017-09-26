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Son dakika... Diyarbakır'da çatışma: 2 güvenlik görevlisi yaralı!

Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralanan güvenlik görevlileri tedavi altına alınırken, bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

26 Eylül 2017 Salı 16:45
Son dakika... Diyarbakır'da çatışma: 2 güvenlik görevlisi yaralı!

Kocaköy İlçesi kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile PKK terör örgütü mensupları arasında sıcak temas yaşandı. Çıkan çatışmada, açılan ilk ateş sonucu 2 güvenlik görevlisi yaralanırken, bölgeye Diyarbakır'dan zırhlı ambulanslar sevk edildi. Askeri Helikopterlerle Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı'na getirilen yaralı güvenlik görevlileri Selahattini Eyubi Devlet Hastanesi ek binasında tedavi altına alındı. Bölgede başlatılan operasyonun sürdüğü belirtildi. 

Son Güncelleme: 26.09.2017 17:06
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