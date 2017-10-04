Son dakika ... CHP'li Başkan gözaltına alındı !

Son dakika edinilen bilgilere göre CHP Hisarcık İlçe Başkanı Recep Önlü sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.Jandarmalar tarafından evinden alınan CHP Hisarcık İlçe Başkanı Recep Önlü gözaltına alındı.Gözaltına alınan Önlü , sosyal medya hesabından "Şuan cumhurbaşkanı' na hakaretten gözaltına alınıyorum." ifadelerini kullandı.