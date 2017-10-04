Son dakika edinilen bilgilere göre CHP Hisarcık İlçe Başkanı Recep Önlü sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.Jandarmalar tarafından evinden alınan CHP Hisarcık İlçe Başkanı Recep Önlü gözaltına alındı.Gözaltına alınan Önlü , sosyal medya hesabından "Şuan cumhurbaşkanı' na hakaretten gözaltına alınıyorum." ifadelerini kullandı.
Son dakika ... CHP'li Başkan gözaltına alındı !
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Hisarcık İlçe Başkanı Recep Önlü gözaltına alındı .
04 Ekim 2017 Çarşamba 14:46
Son Güncelleme: 04.10.2017 15:04