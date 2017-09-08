Galeriler Videolar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108452
ALTIN
147.660
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5051
EURO
4.1028
Acı haber Bingöl'den geldi 1 asker şehit oldu , 1 asker de yaralandı !
Son Dakika
Acı haber Bingöl'den geldi !
Eskişehir'de devrilen minibüs istinat duvarına çarptı
Eskişehir'de devrilen minibüs istinat duvarına...
Avrupalı İşçi Sendikaları Türkiye'yi boykot ediyor
Avrupalı İşçi Sendikaları Türkiye'yi boykot...
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan...
Galatasaray'dan imza şov ! 3 yıldız birden imzaladı
Son Dakika
Galatasaray'dan imza şov ! 3...

Son Dakika CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı. Tanrıkulu'nun twitter üzerinden yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

08 Eylül 2017 Cuma 15:13
Son Dakika CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında SİHA sözleri nedeniyle savcılık soruşturma başlattı. 

Silahlı İnsansız Hava Araçları Jitem görevi görüyor

Sezgin Tanrıkulu, "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları vardır. AKP Hükümeti, 2002'de seçim bildirgelerine, hükümet programlarına bakıldığında, adalet, özgürlük, eşitlik ve insan haklarına saygı iddiasıyla geldi. 15 yıl sonunda toma, dozer, SİHA iktidarına dönüştü. Bu iktidarın adı toma, dozer ve SİHA iktidarıdır" demişti.

Kısasa Sezgin Tanrıkulu kimdir?

1963 Diyarbakır doğumlu Sezgin Tanrıkulu hukukçu ve siyaset adamı. 1997 Robert Kennedy İnsan Hakları ödülüne layık görülen Tanrıkulu, 2010-2016 yıllarında CHP genel başkan yardımcısı görevini sürdürmüştü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika Helikopter Düştü Ünlü Sanatçı Hayatını Kaybetti!
Son Dakika Helikopter Düştü Ünlü Sanatçı Hayatını Kaybetti!
Balıkesir Merkez'de Kaza Yaralılar Var
Balıkesir Merkez'de Kaza Yaralılar Var
Eskişehir'deki feci kazada 4 kişi öldü , 6 kişi yaralandı
Eskişehir'deki feci kazada 4 kişi öldü , 6 kişi yaralandı
Acı haber Bingöl'den geldi 1 asker şehit oldu , 1 asker de yaralandı !
Acı haber Bingöl'den geldi 1 asker şehit oldu , 1 asker de yaralandı !
25 ilde geniş kapsamlı FETO operasyonu !
25 ilde geniş kapsamlı FETO operasyonu !
Büşra ve Ayşe'nin katilleri 11 yıl sonra yakalandı !
Büşra ve Ayşe'nin katilleri 11 yıl sonra yakalandı !
Balıkesir'de iki Kuzeni 12 Yıl Önce Öldüren Katil Zanlıları Canlı Yayında Yakalandı Bakın Kimler Çıktı?
Balıkesir'de iki Kuzeni 12 Yıl Önce Öldüren Katil Zanlıları Canlı Yayında Yakalandı Bakın Kimler Çıktı?
Eskişehir'de devrilen minibüs istinat duvarına çarptı
Eskişehir'de devrilen minibüs istinat duvarına çarptı
Avrupalı İşçi Sendikaları Türkiye'yi boykot ediyor
Avrupalı İşçi Sendikaları Türkiye'yi boykot ediyor
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim