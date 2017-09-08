Son Dakika CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında SİHA sözleri nedeniyle savcılık soruşturma başlattı.

Silahlı İnsansız Hava Araçları Jitem görevi görüyor

Sezgin Tanrıkulu, "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları vardır. AKP Hükümeti, 2002'de seçim bildirgelerine, hükümet programlarına bakıldığında, adalet, özgürlük, eşitlik ve insan haklarına saygı iddiasıyla geldi. 15 yıl sonunda toma, dozer, SİHA iktidarına dönüştü. Bu iktidarın adı toma, dozer ve SİHA iktidarıdır" demişti.

Kısasa Sezgin Tanrıkulu kimdir?

1963 Diyarbakır doğumlu Sezgin Tanrıkulu hukukçu ve siyaset adamı. 1997 Robert Kennedy İnsan Hakları ödülüne layık görülen Tanrıkulu, 2010-2016 yıllarında CHP genel başkan yardımcısı görevini sürdürmüştü.